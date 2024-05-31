خطاب مرتقب لبايدن بشأن الشرق الأوسط الجمعة

يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن خطابا يتطرق فيه إلى تطورات الشرق الأوسط الجمعة، وفق ما أعلن البيت الأبيض، فيما تواصل إسرائيل عمليتها في رفح رغم التحذيرات الأميركية من هجوم واسع النطاق في المدينة المكتظة في جنوب غزة.



وقال البيت الأبيض في البرنامج اليومي المحدّث لبايدن "سيدلي الرئيس بعد الظهر بتصريحات بشأن الشرق الأوسط"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

