مجلس الأمن يقرر سحب البعثة الأممية من العراق في حلول نهاية العام 2025

قرر مجلس الأمن الدوليّ بناء على طلب بغداد، سحب البعثة الأممية من العراق الموجودة في البلاد منذ أكثر من 20 عامًا، في حلول نهاية 2025.



وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدوليّ مطلع أيار، تحدث رئيس الوزراء العراقيّ محمد شياع السودانيّ عن "تطورات ايجابية ونجاحات"، طالبا انهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الموجودة منذ 2003.



وأشار إلى أنه في هذه الظروف و"بعد 20 عاما من التحول الديموقراطي والتغلب على التحديات المختلفة، لم تعد أسباب وجود بعثة سياسية في العراق قائمة".



وخلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الاحد، اوضح السوداني أن "الطلب بإنهاء عمل بعثة اليونامي يأتي بناءً على ما يشهده العراق من استقرار سياسي وأمني، وما حققه من تقدم في مجالات عدة".



في حين أن بعثات الأمم المتحدة تحتاج الى موافقة الدولة المضيفة، فإن القرار الذي اعتمده مجلس الامن الخميس بالإجماع اخذ علما بهذا الطلب و"قرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لفترة اخيرة مدتها 19 شهرا حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2025" وبعد هذا التاريخ "ستوقف عملها وعملياتها".