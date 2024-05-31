ترامب يصف محاكمته الجنائية في نيويورك بأنها "غير منصفة للغاية"

اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الجمعة ان محاكمته الجنائية في نيويورك "غير منصفة للغاية"، وذلك بعدما انتهت الخميس بإدانته في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ لإسكات ممثلة أفلام إباحية.



ومن برج ترامب في مانهاتن، اتهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني، الرئيس الديموقراطي جو بايدن و"عصابته" بأنهم "مرضى" و"فاشيون".