اسرائيل تطلب من فرنسا "العودة" عن قرارها منع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض دفاعي

طلب بيني غانتس، العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية، الجمعة من فرنسا أن "تعود" عن قرارها إلغاء مشاركة شركات تصنيع سلاح إسرائيلية في معرض دفاعي يقام بين 17 و21 حزيران في شمال باريس.



وكتب غانتس على منصة اكس "تحدثت الى رئيس الوزراء" الفرنسي غابرييل آتال، و"شددت على أن هذا القرار سيكافىء الارهاب في نهاية المطاف، وطلبت من فرنسا العودة عن هذا المنع"، وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.

