بايدن: ترامب يهدد الديموقراطية ويشكك في نظامنا القضائيّ

كتب الرئيس الأميركيّ جو بايدن على منصة اكس أن الرئيس السابق دونالد ترامب يهدد ديموقراطيتنا.



وأشار بايدن الذي يواجه سلفه الجمهوريّ في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني إلى أنّه "لقد شكك أولا في نظامنا الانتخابيّ، ولاحقًا، شكك في نظامنا القضائيّ. والآن يمكنكم توقيفه".



وفي وقت سابق، اعتبر ترامب أن محاكمته الجنائية في نيويورك "غير منصفة للغاية"، وذلك بعدما انتهت الخميس بإدانته في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ لإسكات ممثلة أفلام إباحية.