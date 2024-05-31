سوليفان سيجتمع بدبلوماسيين من 17 دولة يحتجز مواطنوها رهائن لدى حماس

أعلن مسؤول أميركيّ أنّ مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان سيجتمع اليوم الجمعة مع دبلوماسيين من 17 دولة يحتجز مواطنوها رهائن لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.



ولم يصدر بايدن تعليقا بعد على الغارة الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة يوم الأحد والتي أسفرت عن مقتل 45 فلسطينيًا.