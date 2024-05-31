ترامب بين البيت الأبيض وخلف القضبان!

واشنطن وبكين ستستأنفان المباحثات العسكرية الهاتفية "خلال الأشهر المقبلة"

واشنطن وبكين ستستأنفان المباحثات العسكرية الهاتفية "خلال الأشهر المقبلة"

مسؤولة في الخارجية الأميركية تستقيل وتقول إن تقريرًا بشأن غزة عجل قرارها