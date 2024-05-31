إيران تنفي تجنيد عصابات لاستهداف مصالح إسرائيل في السويد

ندّدت السفارة الإيرانية في ستوكهولم الجمعة بالاتهامات التي وجهتها اليها الاستخبارات السويدية بتجنيد عصابات إجرامية لارتكاب أعمال عنف ضد إسرائيل ومصالحها، معتبرة أنها "معلومات كاذبة".



وقالت الممثلية الدبلوماسية الإيرانية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني "التدقيق في مصدر هذه المعلومات يظهر بوضوح أنها كاذبة".



وكانت صحيفة "داغينز نيهتر" السويدية نقلت الخميس عن وثائق للموساد الإسرائيلي أن رئيس شبكة فوكستروت - إحدى العصابات الرئيسية في السويد - راوا مجيد، ومنافسه الرئيسي إسماعيل عبده الذي يرأس عصابة رومبا، يعملان لصالح إيران.



بعد ساعات من نشر التقرير، أكدت الاستخبارات السويدية خلال مؤتمر صحافي أن "النظام الإيراني يستخدم شبكات إجرامية في السويد لتنفيذ أعمال عنف ضد دول أو جماعات أو أفراد آخرين في السويد يعتبرهم تهديدا".



ويأتي الاتهام بعد أسبوعين من إطلاق أعيرة نارية قرب السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، وبعد ثلاثة أشهر من العثور على "عبوة ناسفة مفعّلة" في محيطها.



وقد تحدث السفير الإسرائيلي حينها عن "محاولة هجوم".