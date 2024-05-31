بايدن: إسرائيل عرضت اتفاقا جديدا "شاملا" لوقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن إسرائيل اقترحت اتفاقا جديدا "شاملا" لوقف إطلاق النار، معتبرا أنه لا يمكنه "تفويت" هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق في غزة.



وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض "إليكم ما يتضمنه (الاقتراح): وقف كامل وتام لإطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين".