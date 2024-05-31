الأمم المتحدة: الحياة صارت "مروعة" في جنوب غزة

حذّرت الأمم المتحدة الجمعة من أن الحياة صارت "مروعة" في بعض مناطق جنوب قطاع غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على رفح في أوائل أيار، مشيرة إلى أن الوضع في الشمال يتحسن.



وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية ماثيو هولينغورث إن "النزوح الذي شهدناه خلال الأيام العشرين الماضية من رفح هو تجربة رهيبة ومروعة في الوقت نفسه بالنسبة الى عدد كبير جدا من الناس".



في الجنوب، أغلقت مخابز هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة أبوابها بسبب نقص الوقود، ومنذ 7 أيار مع بدء الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة رفح حتى 20 من الشهر "لم تستخدم شاحنة واحدة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي المعابر للوصول إلى رفح من مصر"، بحسب قول هولينغورث.



كما لم يعد بإمكان برنامج الأغذية العالمي الوصول إلى مستودعه الرئيسي في جنوب الإقليم لأنه يقع في منطقة تم إخلاؤها.



وأوضح "لقد فقدنا هذا المستودع بالكامل، بما في ذلك مخزون 2700 طن من المواد الغذائية التي تم نهبها أو تلفت بسبب القتال".

