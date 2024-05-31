منظمة الصحة تعتمد قراراً حول الوضع في غزة بعد تضمينه تعديلاً إسرائيلياً

تبنّت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية الجمعة مشروع قرار يدعو لتلبية الاحتياجات الصحّية في غزة لكن بعد أن فرضت إسرائيل تضمينه إدانة لاستخدام حماس مستشفيات القطاع لغايات عسكرية ودعوة لإطلاق سراح الرهائن الذين خطفتهم الحركة خلال هجومها على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول.



وصوّتت الدول الأعضاء بغالبية ساحقة لصالح النصّ الذي يهدف إلى تنظيم مؤتمر للمانحين للاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة في غزة خصوصاً والأراضي الفلسطينية عموماً، وإعداد تقرير عن الأزمة الصحية في القطاع وعن "التدمير المجّاني الذي تقوم به إسرائيل لمرافق صحّية في غزة".



لكنّ اعتماد مشروع القرار الذي قدّمته دول عربية الأربعاء تعطّل بعد أن طالبت إسرائيل بتضمينه إدانة لاستخدام حماس مستشفيات القطاع لغايات عسكرية ودعوة لإطلاق سراح الرهائن الذين خطفتهم الحركة خلال هجومها على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول وما زالوا محتجزين في القطاع.