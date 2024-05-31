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الكونغرس الأميركي يدعو نتانياهو لإلقاء خطاب أمامه

أخبار دولية
2024-05-31 | 16:11
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الكونغرس الأميركي يدعو نتانياهو لإلقاء خطاب أمامه
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الكونغرس الأميركي يدعو نتانياهو لإلقاء خطاب أمامه

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون الجمعة أنّ قادة الكونغرس الديموقراطيين والجمهوريين وجّهوا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دعوة لإلقاء خطاب أمام المشرّعين الأميركيين في غضون أسابيع. 
     
ووجّه جونسون إلى نتانياهو دعوة وقّعها قادة الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ قال فيها "إنّنا ننضمّ إلى دولة إسرائيل في كفاحكم ضد الإرهاب، وبخاصة أنّ حماس تواصل احتجاز مواطنين أميركيين وإسرائيليين رهائن وقادتها يعرّضون الاستقرار الإقليمي للخطر".

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