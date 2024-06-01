بلينكن يناقش خطة وقف إطلاق النار في غزة مع تركيا والأردن والسعودية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالات هاتفية منفصلة الجمعة مع وزراء خارجية السعودية وتركيا والأردن لمناقشة اقتراح لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن الذي أجرى الاتصالات الهاتفية على متن الطائرة أثناء عودته إلى واشنطن من براج أكد لنظرائه أن الاقتراح يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين.