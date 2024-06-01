ألمانيا ترى "بصيص أمل" في مقترح بايدن لوقف النار في غزة

رحّبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالمقترح الإسرائيلي الجديد لوقف إطلاق النار الحرب في غزة والذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، ورأت فيه "بصيص أمل" لإنهاء الحرب.



وقالت بيربوك على منصة إكس إنّ هذا المقترح "يقدّم بصيص أمل ومساراً محتملاً للخروج من مأزق الحرب".