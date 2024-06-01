الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترح "واقعي" لوقف النار في غزة

رحّبت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بخريطة الطريق الإسرائيلية "الواقعية" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي أعلن عنها الرئيس جو بايدن الجمعة، معتبرة أنّها توفّر "فرصة حقيقية" لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.



وقالت فون دير لايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أتّفق تماماً مع بايدن في أنّ الاقتراح الأخير يوفّر فرصة حقيقية للمضيّ نحو إنهاء الحرب ومعاناة المدنيّين في غزة. إنّ هذا النهج المكوّن من ثلاث مراحل هو متوازن وواقعي ويحتاج الآن إلى دعم جميع الأطراف".





