الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة من اليمن

أعلن الجيش الأميركي الجمعة، أن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن وطائرة بدون طيار فوق خليج عدن وأربع طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر.



وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إن القوات الأميركية دمرت ثلاث طائرات مسيرة أطلقت فوق البحر الأحمر وسقطت واحدة في البحر.



وأضافت القيادة أنها دمرت الطائرة المسيرة التي أطلقت فوق خليج عدن.



وقالت إنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الصواريخ الباليستية المضادة للسفن.