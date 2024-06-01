أوستن: الولايات المتحدة "لا يمكن أن تكون آمنة إلا إذا كانت آسيا آمنة"

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنّ الولايات المتحدة لا يمكن "أن تكون آمنة إلّا إذا كانت آسيا آمنة"، مؤكدا أنّ منطقة آسيا والمحيط الهادئ تبقى "أولويّة" لواشنطن.



وقال أوستن في خلال حوار شانغريلا، وهو منتدى دفاعي سنوي يستمرّ حتى الأحد وأضحى في السنوات الأخيرة مقياسًا لمستوى العلاقات الصينيّة الأميركيّة، إنّه "لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون آمنة إلّا إذا كانت آسيا آمنة، ولهذا السبب حافظت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على وجودها في هذه المنطقة".



وأضاف أنّه على الرّغم من الصراعات في أوروبا والشرق الأوسط فإنّ منطقة المحيطين الهندي والهادئ "تبقى مسرح عمليّات ذا أولويّة لنا".