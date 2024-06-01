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وزير دفاع كوريا الجنوبية: هناك أدلة متزايدة على تعاون عسكري بين روسيا وكوريا الشمالية
أخبار دولية
2024-06-01 | 01:43
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وزير دفاع كوريا الجنوبية: هناك أدلة متزايدة على تعاون عسكري بين روسيا وكوريا الشمالية
أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك أن هناك المزيد من الأدلة التي تشير إلى أن روسيا تستخدم في حربها على أوكرانيا أسلحة حصلت عليها من كوريا الشمالية بشكل غير قانوني.
وقال شين إن "التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية" يؤدي إلى تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية و"يؤثر أيضا على ساحة المعركة في أوروبا".
وأضاف شين: "إذا استمرت كوريا الشمالية في تلقي التكنولوجيا العسكرية من روسيا في المقابل فإن أي تقدم كبير في القدرة العسكرية التقليدية لكوريا الشمالية سيمثل خطرا وشيكا".
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