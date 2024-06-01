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روسيا تدمر منشآت طاقة أوكرانية في 5 مناطق

أخبار دولية
2024-06-01 | 01:50
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روسيا تدمر منشآت طاقة أوكرانية في 5 مناطق
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روسيا تدمر منشآت طاقة أوكرانية في 5 مناطق

أعلنت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا "أوكرنرجو"، أن هجوم روسيا بصواريخ وطائرات مسيرة دمر منشآت للطاقة في خمس مناطق في أنحاء البلاد.

وأكد قائد القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 35 من 53 صاروخا و46 من 47 طائرة مسيرة روسية.
 

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