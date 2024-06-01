ثوران بركان جبل إيبو في إندونيسيا... وتحذير من فيضانات وحمم باردة

أعلن مركز علم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية بإندونيسيا أن بركانا في جزيرة هالماهيرا بشرق البلاد ثار اليوم السبت، مطلقا سحابة من الرماد بارتفاع خمسة كيلومترات، فيما حذرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث التابعة للمركز من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة وتدفق حمم باردة.



وجاء ثوران بركان جبل إيبو الساعة 1103 صباحا (0203 بتوقيت غرينتش) في أعقاب سلسلة من نوبات الثوران في أيار بعد أن لاحظت السلطات تصاعدا في النشاط البركاني بداية من نيسان، مما أدى إلى إخلاء سبع قرى مجاورة.



وقال المركز إن "عمودا من الرماد رمادي اللون شديد الكثافة انطلق بميل نحو الجنوب الغربي"، مشيرا الى أنه يتعين على السكان والسائحين الحفاظ على مسافة لا تقل عن سبعة كيلومترات من فوهة البركان النشط.



وأظهرت لقطات نشرها المركز البركان وهو ينفث الرماد الذي صار أكثر كثافة ويتفرق في نهاية المطاف.



ونبهت وكالة إدارة الكوارث السلطات المحلية لترقب كوارث ثانوية مثل الفيضانات المفاجئة وتدفق الحمم البركانية الباردة.



ويظهر تحليل أجرته وكالة الأرصاد الجوية في البلاد أن المنطقة لديها احتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، من دون تحديد وقت متوقع لذلك.