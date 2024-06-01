20 قتيلاً على الأقل في غرق قارب بشرق أفغانستان

لقي 20 شخصاً على الأقل بينهم أطفال حتفهم السبت لدى غرق قارب كانوا يستقلونه في أحد أنهر ولاية ننجرهار بشرق البلاد، وفق ما أفاد مسؤول محلي.



وكتب المسؤول عن قسم التواصل المحلي قريشي بدلون عبر منصة اكس ان "قارباً يحمل على متنه نساء وأطفالاً غرق صباح السبت قرابة الساعة السابعة (02,30 ت غ) في نهر بمنطقة باسول".



وأوضح أن خمسة أشخاص نجوا من الحادث الذي لا تزال أسبابه موضع تحقيق.



وانتشلت فرق الانقاذ خمس جثث، وتواصل البحث عن الضحايا الآخرين.



ووفق وسائل إعلام محلية، يستخدم سكان هذه المنطقة القوارب بشكل متكرر وغالباً في ظروف غير ملائمة، لعبور النهر لعدم وجود جسر فوقه.