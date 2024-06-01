نتنياهو: إسرائيل تتمسك في الاقتراح الجديد بـ"القضاء" على حماس قبل وقف دائم لإطلاق النار

أكّد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تمسّك إسرائيل بـ"القضاء عل القدرات العسكرية" على حماس، مشدداً على أن هذا الشرط مدرج في مقترح اسرائيل الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة للتوصل الى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.



وقال نتنياهو في بيان: "شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتبدّل: القضاء على قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم، تحرير كل الرهائن وضمان أن غزة لم تعدّ تشكّل تهديداً لإسرائيل"، مضيفا: "بموجب المقترح، ستواصل إسرائيل التمسك بتلبية هذه الشروط قبل أن يدخل وقف دائم لإطلاق النار حيز التنفيذ".













































