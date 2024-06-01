أوستن: من غير المرجح أن تساعد الولايات المتحدة كوريا الجنوبية في بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال قمة حوار شانغري-لا الأمني السنوية المنعقدة في سنغافورة، أن من غير المرجح أن تساعد الولايات المتحدة كوريا الجنوبية في بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية في الوقت الحالي، إذ أنها مثقلة بالتزامات تجاه أستراليا بموجب اتفاقية أوكوس.



ووقعت الولايات المتحدة في عام 2021 اتفاقية أوكوس مع بريطانيا وأستراليا لمشاركة تكنولوجيا الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وبيع ما لا يقل عن ثلاث غواصات من طراز فيرجينيا لأستراليا في ثلاثينيات القرن الحالي.



وعبر عدد من الحلفاء، بما في ذلك كوريا الجنوبية، عن اهتمامهم بالمشاركة.



وردا على سؤال خلال القمة الأمنية اليوم حول الرد على طلب مباشر من كوريا الجنوبية للمساعدة في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، قال أوستن إنه سيكون "من الصعب جدا" على واشنطن تلبية ذلك "بالإضافة إلى ما ننجزه الآن".



من جانبه، قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إنه يمكنه تصور مشاركة دول أخرى في المستقبل، لكن التركيز في الوقت الحالي ينصب على مشروعات الغواصات بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والتي من المتوقع أن تستمر لعقود.