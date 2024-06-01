وزير الخارجية الايراني بالوكالة: من المحتمل أن أزور سوريا ولبنان هذا الاسبوع

أعلن وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري أنه من المحتمل أن يزور سوريا ولبنان هذا الاسبوع، وذلك في اطار التنسيق لتداعيات حرب غزة على باقي الجبهات.



وأكد باقري في خلال لقاء دولي حول في طهران، ان مساندة غزة لا تقع على عاتق ايران وحسب وانما تأتي من جميع الدول المحبة للمقاومة.