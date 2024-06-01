زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبارات نظام إطلاق الصواريخ

نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صورا للزعيم الكوري الشمالي وهو يشرف على اختبارات نظام إطلاق الصواريخ، وذلك بعد يوم واحد من اتهام كوريا الجنوبية لجارتها وعدوتها الشمالية بإطلاق وابل من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.وأظهرت الصور كيم وهو يراقب الإطلاق المتزامن لثماني عشرة قذيفة، وقالت كوريا الشمالية إنه يمكن تزويد الصواريخ برؤوس حربية نووية.وذكر تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية أن المناورات تهدف إلى أن تكون بمثابة مناسبة لإظهار العواقب التي سيواجهها الخصوم في حال الاستفزاز.