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o
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o
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نائب وزير الخارجية الصيني يلتقي بموفدين من خارجيتي عمان وقطر
أخبار دولية
2024-06-01 | 06:54
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نائب وزير الخارجية الصيني يلتقي بموفدين من خارجيتي عمان وقطر
أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن نائب وزير الخارجية دنغ لي اجتمع مع موفدين من وزارتي الخارجية العمانية والقطرية.
وأفاد بيانان من وزارة الخارجية الصينية بأن عمان وقطر قالتا إنهما على استعداد للعمل مع الصين لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكر البيانان أن الصين ناقشت أيضا القضية الفلسطينية مع البلدين.
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