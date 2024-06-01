لابيد يحث نتنياهو على الاستجابة لدعوة بايدن بخصوص هدنة في غزة

لابيد: لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تتجاهل كلمة الرئيس بايدن المهم

حث زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد اليوم، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الاستجابة لدعوة الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص هدنة في غزة تطلق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بموجبها الرهائن.



وعرض لابيد دعم نتنياهو إذا تعنت شركاؤه في الحكومة من اليمين المتطرف.



وكتب لابيد على إكس: "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تتجاهل كلمة الرئيس بايدن المهمة. هناك اتفاق على الطاولة ويتعين إبرامه".



وأضاف: "أذكر نتنياهو بأن لديه شبكة أمان من جانبنا لإبرام اتفاق رهائن إذا غادر إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريش الحكومة".