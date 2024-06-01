زلزال بقوة 5.7 درجات يهز أنتوفجاستا في تشيلي

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 5.7 درجة هز أنتوفجاستا في تشيلي اليوم السبت.



وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 116 كيلومترا.