مسؤولون مصريون وأميركيون وإسرائيليون يبحثون الأحد إعادة تشغيل معبر رفح

كشف مصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية المدعومة من الدولة أن من المزمع عقد اجتماع بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأميركيين غدا الأحد في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.



وذكرت القناة أن مصر تصر على انسحاب القوات الإسرائيلية من المعبر.



واحتلت إسرائيل المعبر من الجانب الفلسطيني في أيار خلال هجومها على مدينة رفح في جنوب القطاع.