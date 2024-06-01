الرئيس المنتخب: إندونيسيا مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة

أعلن الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو أن بلاده مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام لتنفيذ وقف إطلاق نار في قطاع غزة إذا اقتضى الأمر.



واعتبر برابو في كلمة خلال قمة حوار شانغري-لا، أكبر منتدى أمني في آسيا والذي يعقد في سنغافورة، أن اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح.