إيطاليا تكرر معارضتها لاستخدام أوكرانيا أسلحة إيطالية لضرب أهداف في روسيا

كرر وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني معارضته لاستخدام أوكرانيا أسلحة إيطالية لضرب أهداف في روسيا، محذرا من وضع "دقيق" يتعين فيه تجنب اتخاذ خطوات "متسرعة".



ورأى تاياني خلال اجتماع في رابالو بشمال غرب إيطاليا "أنها لحظة حساسة جدا، يتعين ألا نقوم بخطوات خاطئة" وأن نتجنّب "الخطوات والتصريحات المتسرعة"، حسبما نقلت عنه وكالتا إيه جي آي وأنسا للأنباء.



واشار إلى أنه "حتى الولايات المتحدة لم تسمح بالاستخدام العشوائي لأسلحتها ضد روسيا، ولكن فقط لضرب قاعدة تنطلق منها الطائرات بدون طيار. هم أيضًا حذرون جدا"، وفق وكالة إيه جي آي.



وكشف تاياني أن إيطاليا سترسل حزمة أخرى من المساعدات إلى أوكرانيا في غضون "أسابيع"، مؤكدا مجددا أن "لن نرسل ولو جنديا إيطاليا واحدا للقتال في أوكرانيا لأننا لسنا في حالة حرب مع روسيا"، بحسب الوكالة نفسها.