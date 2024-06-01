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الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية ترسل مزيدا من البالونات التي تحمل قمامة

أخبار دولية
2024-06-01 | 09:17
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الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية ترسل مزيدا من البالونات التي تحمل قمامة
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الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية ترسل مزيدا من البالونات التي تحمل قمامة

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم، أن كوريا الشمالية ترسل المزيد من البالونات التي تحمل قمامة وفضلات عبر الحدود شديدة التحصين إلى كوريا الجنوبية.

وكانت قد أرسلت بالفعل مئات البالونات التي تحمل القمامة والفضلات في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وهو ما وصفه وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك في وقت سابق من اليوم بأنه "تصرف تافه ومتدن بشكل لا يمكن تصوره".

وأفاد بيان بأن الجيش الكوري الجنوبي طلب من المواطنين عدم لمس البالونات وإبلاغ السلطات عنها.
 

أخبار دولية

الجيش الكوري الجنوبي

كوريا الشمالية

البالونات

قمامة

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