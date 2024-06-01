ماكرون استقبل أرملة نافالني في الإليزيه

استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة في الإليزيه المعارضة الروسية في المنفى يوليا نافالنيا، مكررا تنديده بـ"الوفاة غير المبررة" لزوجها أليكسي نافالني، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.



وأفادت الرئاسة بأن الرئيس "كرر تعازيه الى السيدة يوليا نافالنيا إثر الوفاة غير المبررة لأليكسي نافالني حين كان مسجونا في روسيا، في 16 شباط 2024".



وذكرت في بيان، أن ماكرون "حيا ذكرى أليكسي نافالني والشجاعة التي تحلى بها في حياته خلال معاركه ضد الفساد ومن أجل حرية التعبير".



وكرر ماكرون "دعم فرنسا لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان".



وقالت نافالنيا في بيان: "التقيت أمس ايمانويل ماكرون. بحثنا كيفية مساعدة فرنسا للمجتمع المدني في روسيا وخارجها في نضاله ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وديكتاتوريته".



وأضافت: "أنا ممتنة لإدراكه أن روسيا تضم عددا كبيرا من الناس الذين يناهضون الحرب" في أوكرانيا و"يحتاجون الى المؤازرة والدعم".



وتوفي أليكسي نافالني، ابرز معارض لبوتين، في 16 شباط 2024 في سجن بالقطب الشمالي في ظروف ملتبسة.



واتهمت أرملته نافالنيا وأنصارها والعديد من القادة الغربيين الرئيس الروسي باغتيال الناشط المعارض الذي كان يمضي عقوبة مديدة بالسجن بتهمة "التطرف". لكن الكرملين نفى هذه الاتهامات بشدة.