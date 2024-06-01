إصابة أربعة أشخاص بإطلاق نار في غرب ألمانيا

أصيب أربعة أشخاص بجروح السبت في إطلاق نار في مدينة هاغن في غرب ألمانيا، وما زال المشتبه بتنفيذه الهجوم هاربًا، حسبما أفادت الشرطة الألمانية، مستبعدةً خلفية سياسية للحادث الى الآن.



وقال متحدث باسم الشرطة في دورتموند في ولاية شمال الراين فستفاليا إن ثلاثة من الأشخاص الأربعة أصيبوا بالرصاص، بينهم امرأة حالتها حرجة.



وأضاف أن الدافع قد يكون عائليًا، مع استبعاد الشرطة لأي سياق سياسي أو ديني حاليًا.



وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى بينما تبحث الشرطة عن المشتبه به بمساعدة مروحية تحلق فوق المدينة.



وأطلق المشتبه به النار في أحد شوارع هاغن وفي صالون قريب لتصفيف الشعر.



وتوجهت الشرطة إلى المكان.



ودعت على حسابها على منصة "اكس" السكان إلى تجنب المنطقة المعنية ووسط مدينة هاغن.