نائبة ايرانية سابقة تترشح للانتخابات الرئاسية الايرانية

في أحدث تحد للحظر المفروض على ترشح النساء للرئاسة، سجلت النائبة المحافظة السابقة في البرلمان الإيراني زهرة إلهيان اسمها ضمن المرشحين للانتخابات الرئاسية الايرانية، المقررة في 28 حزيران.



كشفت إلهيان للصحفيين أن شعارها سيكون "حكومة صحية، واقتصاد صحي، ومجتمع صحي".



وكان مجلس صيانة الدستور قد قضى في انتخابات سابقة بأن القوانين الإسلامية في إيران تمنع المرأة من تولي الرئاسة.