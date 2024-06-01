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كتائب القسام تنشر صورا جديدة لعتاد جنود اسرائيليين تعرضوا لكمين

أخبار دولية
2024-06-01 | 13:21
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كتائب القسام تنشر صورا جديدة لعتاد جنود اسرائيليين تعرضوا لكمين
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كتائب القسام تنشر صورا جديدة لعتاد جنود اسرائيليين تعرضوا لكمين

نشرت كتائب القسام صورا جديدة لعتاد جنود اسرائيليين تعرضوا لكمين محكم في جباليا شمالي قطاع غزة، من ضمنهم جثة احد الجنود.

أخبار دولية

كتائب القسام

جنزد اسرائيليون

جباليا

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