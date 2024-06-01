إسرائيل خارج أعرق معرض أوروبي للدفاع

روسيا تدمر منشآت طاقة أوكرانية في 5 مناطق

روسيا تدمر منشآت طاقة أوكرانية في 5 مناطق

وزير دفاع كوريا الجنوبية: هناك أدلة متزايدة على تعاون عسكري بين روسيا وكوريا الشمالية