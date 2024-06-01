اتصال بين رئيس وزراء قطر وبلينكن بشأن غزة: آمال بتعامل الاطراف بايجابية

أكد رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الوسطاء يأملون في أن تتعامل جميع الأطراف بشكل إيجابي مع مبادئ اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن رئيس الوزراء أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.