نشاط صاروخي على بعد 47 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة في اليمن

تلقت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري معلومات تشير إلى نشاط صاروخي على بعد 47 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة في اليمن حيث يستهدف الحوثيون خطوط الشحن احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.