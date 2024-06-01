نتنياهو قبل دعوة لإلقاء كلمة أمام مجلسي الكونغرس الأميركي

قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة لإلقاء كلمة أمام مجلسي الكونغرس الأميركي.



واشار مكتب نتنياهو أنه بذلك سيصبح أول زعيم أجنبي يتحدث أمام مجلسي النواب والشيوخ في أربع مناسبات.



ونقل البيان عن نتنياهو: "لقد تأثرت بشرف تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونغرس وتقديم الحقيقة لممثلي الشعب الأميركي والعالم أجمع حول حربنا العادلة على أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا".