تعرض حزب الإتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا لهجوم إلكتروني "خطير"

أعلنت السلطات اليوم السبت أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، تعرض لهجوم إلكتروني كبير وأن الحزب أخرج أجزاء من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة به من الشبكة كإجراء احترازي.



وقالت وزارة الداخلية الألمانية في بيان: "وقع هجوم إلكتروني خطير على شبكة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، مضيفةً أن السلطات الأمنية تعمل بشكل مكثف للتصدي لهذا الهجوم والتحقيق فيه والحيلولة دون وقوع المزيد من الأضرار.



ولم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل حول نطاق الهجوم أو منفذيه المشتبه بهم.



وأوضحت أن "الطريقة التي نفذ بها الهجوم تشير إلى أن الفاعل (منفذ الهجوم) محترف جدًا".



وقال حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في بيان منفصل إنه فكك وعزل أجزاء من بنيته التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مضيفًا أن السلطات بدأت تحقيقًا.