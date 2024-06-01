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بلينكن تحدث هاتفيًا مع مسؤولين كبار في الإمارات وقطر ومصر بشأن غزة

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيًا مع مسؤولين كبار من الإمارات وقطر ومصر بشأن مقترح لإنهاء الصراع في غزة.