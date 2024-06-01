إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي بسبب إتهامات "لا أساس لها"

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء السبت أن إيران استدعت القائم بالأعمال السويدي في طهران بسبب اتهامات "لا أساس لها ومتحيزة" وجهها مسؤول سويدي.



وقال جهاز الأمن السويدي يوم الخميس الماضي إن الحكومة الإيرانية تستخدم شبكات إجرامية داخل السويد لتنفيذ أعمال عنف ضد دول أخرى وجماعات وأفراد.