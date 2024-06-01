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إصابة عشرة أشخاص بحادث في استاد جامعي في البرتغال
أخبار دولية
2024-06-01 | 16:01
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إصابة عشرة أشخاص بحادث في استاد جامعي في البرتغال
أصيب عشرة أشخاص بجروح السبت، بينهم ثلاثة إصاباتهم خطيرة، بعد سقوطهم من أعلى مدرج في استاد جامعة لشبونة حيث كانوا يحضرون حدثًا رياضيًا نظمته جمعية، بحسب السلطات.
وأكد المسؤول في فوج الإطفاء في لشبونة مانويل نوغيرا لوسائل إعلام محلية في الموقع أن الحادث نجم عن سقوط كراس كانت في أعلى المدرج، ووقع قبيل الساعة 15:45 (14:45 ت غ).
وأشار المسؤول إلى أنه من بين المصابين العشرة الذين تراوح أعمارهم بين 30 و86 عامًا، ثلاثة جروحهم خطيرة، موضحًا أن أحدهم يعاني من كسر في الترقوة.
وأفاد نوغيرا بأن هؤلاء المتفرجين جاؤوا لحضور حدث نظمته جمعية محلية تعمل مع الأطفال.
وأكد الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للحماية المدنية أن حوالى ثلاثين من عناصر الإنقاذ حضروا إلى مكان الحادث.
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