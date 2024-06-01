آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بالموافقة على مقترح الإفراج عن الرهائن

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب السبت للمطالبة بقبول مقترح وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، مع تخوف كثر من أن يرفضه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.



ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية والأميركية في الساحة المركزية التي أطلقوا عليها تسمية "ساحة الرهائن" إلى جانب لافتات كتب عليها "أعيدوهم إلى الوطن!".



وقالت المتظاهرة أبيغيل زور (34 عامًا) لوكالة فرانس برس: "بايدن هو أملنا الوحيد".



وأعلن بايدن الجمعة أن إسرائيل عرضت "خريطة طريق" جديدة نحو سلام دائم في غزة من ثلاث مراحل لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار وتحرير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.



وأعرب متظاهرون لوكالة فرانس برس عن خشيتهم من أن يتنصل نتانياهو من الاتفاق.