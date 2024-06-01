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بن غفير وسموتريتش يهددان بإسقاط الحكومة الإسرائيلية في حال المضي في مقترح الهدنة
أخبار دولية
2024-06-01 | 17:17
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بن غفير وسموتريتش يهددان بإسقاط الحكومة الإسرائيلية في حال المضي في مقترح الهدنة
هدد وزيران إسرائيليان من اليمين المتطرف السبت بالانسحاب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الائتلافية إذا مضى قدمًا في مقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال بايدن الجمعة إن إسرائيل عرضت خريطة طريق جديدة نحو وقف كامل لإطلاق النار تشمل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
ولوح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن حزبه "سيحل الحكومة" إذا تمت الصفقة وانتقد المقترح ووصفه بأنه "انتصار للإرهاب وخطر أمني على دولة إسرائيل".
وأشار إلى أن "الموافقة على مثل هذا الاتفاق لا تمثل نصرًا كاملًا، بل هزيمة كاملة".
أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فقال إنه "لن يكون جزءًا من حكومة توافق على الإطار المقترح".
وأضاف عبر منصة إكس: "نطالب بمواصلة الحرب حتى يتم تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن"، موضحًا أنه يعارض عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة و"الإفراج بالجملة عن إرهابيين".
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