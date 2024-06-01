مسؤولو إدعاء: إصابة 13 جراء سقوط صاروخ روسي بالقرب من خاركيف في أوكرانيا

أعلن مسؤولو ادعاء أن صاروخًا روسيًا أصاب منازل في بالاكليا في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا اليوم السبت، ما أدى إلى إصابة 13 شخصًا بينهم ثمانية أطفال.



وأظهرت صور نشرت على الإنترنت منازل في البلدة الواقعة جنوب شرقي مدينة خاركيف وقد تحولت إلى أنقاض.



ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة هذا التقرير.



وتنفي روسيا استهداف المدنيين عمدًا.



وسقط الآلاف بين قتيل وجريح منذ شنت روسيا حربها على أوكرانيا في شباط 2022.



وتركز القوات الروسية منذ أسابيع هجومها على مدينة خاركيف والمنطقة المحيطة.



وشقت قوات روسية الشهر الماضي طريقها عبر الحدود إلى أنحاء في شمال منطقة خاركيف حيث يقول مسؤولون إنها سيطرت على نحو 12 قرية.