تعليق الإنتخابات العامة في مدينتين في جنوب شرق المكسيك بسبب أعمال عنف

أعلنت السلطات في المكسيك السبت تعليق إجراء الانتخابات العامة المقررة الأحد في مدينتين في جنوب شرق البلاد، بعد أعمال عنف حالت دون إقامة مراكز اقتراع.



والمكسيكيون مدعوون الأحد لانتخاب رئيسهم الجديد إضافة إلى أكثر من 20 ألف مسؤول محلي.



وهذا الإجراء الذي ينطبق على مدينتي بانتيلهو (22 ألف نسمة) وتشيكوموسيلو (34 ألف نسمة) في تشياباس، اتخذ في مواجهة حالة العنف وعدم القدرة على الحكم، حسبما جاء في بيان لمعهد الانتخابات في هذه الولاية المتاخمة لغواتيمالا.



وتحدثت الهيئة الانتخابية عن "أعمال عنف"، في إشارة إلى إقدام مجهولين صباح الجمعة على إحراق وثائق في مراكز الاقتراع في تشيكوموسيلو. كما تحدث المسؤولون المنتدبون للانتخابات عن تهديدات في هذه المدينة التي تتنازع عليها عصابات المخدرات.



وفي 14 أيار، عثِر على جثث 11 شخصًا في قطاع تشيكوموسيلو، بينهم اثنان من معلمي التعليم المسيحي.



وفي ما يتعلق ببانتيلهو، بررت السلطات الانتخابية تعليق التصويت بوجود مسلحين منعوا اجتماع الناخبين.