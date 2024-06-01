مصرع راكب بعد اصطدام قارب يقل مهاجرين بدورية لخفر السواحل اليونانيين

لقي مهاجر حتفه وأصيب خمسة أخرون في حادث اصطدام تعرض له قاربهم مع دورية تابعة لخفر السواحل اليونانيين كانت تلاحقهم في بحر إيجه، على ما أعلنت السلطات اليونانية السبت.



ووقع الحادث مساء الجمعة قبالة جزيرة سيمي في جنوب شرق بحر إيجه بالقرب من السواحل التركية.



وذكر بيان لخفر السواحل اليونانيين أنه مساء الجمعة "رصد زورقًا دورية قاربًا مطاطيًا يقل عددًا من الركاب يبحر بسرعة عالية بدون إشارات ضوئية باتجاه جزيرة نيموس".



وأشار البيان إلى أن "الدورية اقتربت من القارب وحاولت إيقافه باستخدام الإشارات الصوتية والضوئية، بدون جدوى". ولفت إلى أن سائق القارب المطاطي قفز لتجنب الاعتقال، ما تسبب في الاصطدام بأحد زورقي الدورية، وادى ذلك إلى سقوط "معظم الركاب" في البحر.



وأنقذ خفر السواحل 18 شخصًا، بينهم قاصر، بينما كان قارب المهاجرين يغرق.



وتم تقديم الإسعافات الأولية لخمسة مهاجرين وإنعاش سادس كان فاقدًا للوعي.