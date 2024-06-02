بالونات محملة بالنفايات من كوريا الشمالية الى كوريا الجنوبية

اعلنت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 600 بالون محمل بالنفايات إلى كوريا الجنوبية خلال الليل، في أحدث تحرك من جانب بيونغ يانغ لإثارة غضب جارتها.



وقالت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن البالونات تحمل قمامة مثل أعقاب السجائر والقماش ونفايات الورق والبلاستيك عثر عليها في أنحاء العاصمة. وأضافت أن الجيش يراقب نقطة البداية ويجري استطلاعا جويا لتعقب وجمع البالونات التي تتدلى تحتها أكياس كبيرة من القمامة.



وأرسلت كوريا الشمالية يوم الأربعاء مئات البالونات التي تحمل النفايات والفضلات عبر الحدود المحصنة بشدة فيما وصفتها بأنه "هدايا صادقة". وردت سول بغضب، ووصفت الخطوة بأنها دنيئة وخطيرة.



وتم إصدار تنبيهات طارئة في إقليمي جيونجسانج الشمالي وجانجوون وبعض أجزاء من سول اليوم الأحد، وحثت الناس على عدم لمس هذه البالونات وإبلاغ الشرطة.



وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن المكتب الرئاسي أن اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية ستجتمع بعد ظهر اليوم الأحد لمناقشة ما إذا كانت ستستأنف عمل مكبرات الصوت التي تبث باتجاه كوريا الشمالية ردا على بالونات القمامة.